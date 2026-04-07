Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Такер Карлсон: атака на Иран грозит миру великой депрессией и голодом

Источник: Аргументы и факты

Атака Соединённых Штатов на Иран грозит миру «великой депрессией и голодом» из-за закрытия Ормузского пролива, заявил журналист из США Такер Карлсон.

Он уточнил, что речь идёт об энергетике и удобрениях.

«Нам предстоит ввергнуть мир в великую депрессию и голод. И это не паникёрство или истерия, это математика. 30 процентов мировых удобрений, 20 процентов энергетики. Да, это великая депрессия», — сказал Карлсон в эфире своего шоу.

Он отметил, что с дефицитом удобрений столкнутся не только страны Африки, но и США.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

Эскалация вокруг Ирана привела к блокировке Ормузского пролива, который является основным маршрутом поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.

По данным Al Jazeera, иранская сторона может разделить страны на три категории в зависимости от допуска в Ормузский пролив. Речь идёт о «враждебных», «нейтральных» или «дружественных» странах.

Ранее представитель Вооружённых сил Ирана Абольфазль Шекарчи заявил, что Ормузский пролив останется закрытым для Соединённых Штатов и Израиля на продолжительное время. По его словам, доступ к этому стратегическому маршруту для этих стран будет существенно ограничен.

