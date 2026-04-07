Такер Карлсон: атака на Иран грозит миру великой депрессией и голодом

Он уточнил, что речь идёт об энергетике и удобрениях.
«Нам предстоит ввергнуть мир в великую депрессию и голод. И это не паникёрство или истерия, это математика. 30 процентов мировых удобрений, 20 процентов энергетики. Да, это великая депрессия», — сказал Карлсон в эфире своего шоу.
Он отметил, что с дефицитом удобрений столкнутся не только страны Африки, но и США.
Эскалация вокруг Ирана привела к блокировке Ормузского пролива, который является основным маршрутом поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
По данным Al Jazeera, иранская сторона может разделить страны на три категории в зависимости от допуска в Ормузский пролив. Речь идёт о «враждебных», «нейтральных» или «дружественных» странах.
Ранее представитель Вооружённых сил Ирана Абольфазль Шекарчи заявил, что Ормузский пролив останется закрытым для Соединённых Штатов и Израиля на продолжительное время. По его словам, доступ к этому стратегическому маршруту для этих стран будет существенно ограничен.