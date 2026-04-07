Нидерланды разрешили въезд боевику ВСУ из черного списка: почему для участника подрыва «Дружбы» сделали исключение

Geen Stijl: Нидерланды впустили в ЕС военного ВСУ из черного списка Шенгена.

Источник: Комсомольская правда

Власти Нидерландов разрешили въезд на территорию ЕС военному ВСУ, который был внесен в «черный список» Шенгена. Об этом сообщает портал Geen Stijl.

По данным издания, речь идет о командующем Силами беспилотных систем Украины Роберте Бровди с позывным «Мадьяр». Он был связан с атаками на нефтепровод «Дружба».

Газета отмечает, что военный был приглашен в Нидерланды и Латвию для участия в проекте по развитию беспилотных технологий для Украины.

Нидерландские власти сослались на возможность визитов таких лиц в исключительных случаях по решению отдельных стран. Это позднее подтвердил глава МИД Нидерландов.

Ранее KP.RU сообщал, что Венгрия запретила Бровди въезд в страну. В Будапеште пояснили, что решение было принято на основе угрозы нацбезопасности после подрыва нефтепровода «Дружба». Венгрия также внесла Бровди в список лиц, которым запрещен въезд в страны Шенгенской зоны.

«Дружба» — один из самых протяженных нефтепроводов в мире и ключевой маршрут поставок российской нефти в Европу. Несмотря на политические изменения последних лет, он остается важным элементом энергетической инфраструктуры региона. В этом материале разбираем, что представляет собой нефтепровод «Дружба», как он устроен и какую роль играет сегодня.
