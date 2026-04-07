Дачников предупредили о новых схемах обмана: мошенники требуют деньги на загородные нужды

Мошенники начали рассылать дачникам смс о срочных сборах на ремонт.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники начали рассылать дачникам фальшивые уведомления о срочных сборах денег на ремонт, спил деревьев или погашение долгов. об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные платформы «Мышеловка».

Уточняется, что мошенники звонят якобы с номера председателя.

«Мошенники рассылают от имени правления СНТ фальшивые уведомления с требованием срочно оплатить: целевые взносы на ремонт инфраструктуры, спил деревьев или погашение задолженностей», — передает источник.

Как отмечают в пресс-службе платформы, апрель — время, когда оживают не только природа, но и новые уловки мошенников.

По данным KP.RU, мошенники чаще всего рассылают письма в понедельник.

Ранее стало известно, что за сорняки и мусор на дачном участке может грозить штраф до 500 рублей. При этом за сжигание мусора на участке можно получить штраф в 20 тыс. рублей.