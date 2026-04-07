Рекордные две тысячи гостей посетили День открытых дверей в ННГУ

Общеуниверситетский День открытых дверей (12+) состоялся в ННГУ 4 апреля. Гостями мероприятия, прошедшего на территории студенческого городка Университета Лобачевского на проспекте Гагарина, стали две тысячи человек, которым была предложена насыщенная программа. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Так, в холле учебного корпуса № 1 работал консультационный центр Приемной комиссии ННГУ, где выпускники школ и их родители задавали интересующие их вопросы, касающиеся правил приема в вуз в текущем году. Также гости мероприятия стали участниками парада факультетов и институтов ННГУ, посетили с экскурсиями Зоологический музей и Фундаментальную библиотеку Университета Лобачевского. На центральной аллее студенческого городка все это время работала выставка оружия от Военного учебного центра при ННГУ.
Встреча с ректором ННГУ им. Н. И. Лобачевского Олегом Трофимовым и проректором по учебной работе ННГУ Евгенией Черных ждала гостей вуза в одной из просторных аудиторий корпуса № 2.
«Университет Лобачевского — это мощная площадка для подготовки специалистов, научных исследований и технологических разработок. ННГУ видит свою миссию в генерации новых знаний, создании и внедрении прорывных технологий, подготовке кадров на основе интеграции образовательной, исследовательской и инновационной деятельности для достижения технологического лидерства Российской Федерации. В стенах университета вас ждет не просто учёба, а полноценная жизнь, где каждый день перед вами будут открыты новые возможности. Наша команда преподавателей, ученых и наставников готова делиться знаниями, поддерживать ваши начинания и радоваться вашим успехам. Мы стараемся создать такие условия, где каждый может найти себя — в науке, творчестве, спорте или общественной деятельности», — поприветствовал будущих студентов ННГУ ректор Олег Трофимов.
В свою очередь, проректор по учебной работе Евгения Черных рассказала собравшимся об основных образовательных программах, реализуемых Университетом Лобачевского, а также об изменениях в правилах приема в вузы в этом году.
Также в этот день гости мероприятия посетили научные лектории, где представители факультетов и институтов вуза говорили о наиболее перспективных направлениях работы своих подразделений, и встретились с руководителем проекта ННГУ «Спутник “Лобачевский”» Максимом Жарковым, который рассказал всем желающим о проекте, а также об особенностях приема сигнала из космоса.
Кроме того, во время проведения Дня открытых дверей в студенческом городке ННГУ работала WR-камера с фотозоной к 110-летию ННГУ, все желающие могли посетить выставку сувенирной продукции, ярмарку вакансий от работодателей вуза и мастер-классы от партнеров ННГУ им. Н. И. Лобачевского, пройти профориентационное тестирование.
Также участники Дня открытых дверей могли сделать фотографию на память с ростовой фигурой белки, маленький прототип которой — зверек белка, как известно, является неофициальным символом Университета Лобачевского.