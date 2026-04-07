«Хабаровские линии» открывают продажу билетов на херпучинское направление

«Хабаровские авиалинии» открывают продажи билетов на херпучинское направление на май и информируют об изменении схемы авиасообщения. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В летнем сезоне сохранены рейсы 409/410 по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Херпучи (и обратно): в мае и октябре — по воскресеньям; с июня по сентябрь — по средам.
Вводятся стыковочные рейсы 417/418 из Николаевска в Херпучи и обратно. При этом на участке Хабаровск — Николаевск пассажиров будет доставлять вместительный самолет авиакомпании «Аврора».
Расписание рейсов 417/418: в мае и октябре — по средам, с июня по октябрь — по пятницам, с июня по сентябрь — также по воскресеньям.
Важно отметить, что на стыковочных рейсах «Авроры» и «ХабАвиа» сохраняется единая стоимость билетов, в том числе льготная для жителей района — 4500 рублей и 50% скидка для пенсионеров, молодежи от 12 до 23 лет и людей с ограниченными возможностями здоровья.
В мае рейсы 409/410 по воскресеньям будут выполняться по следующему расписанию: Хабаровск — Николаевск — Херпучи: 10:10 — 12:20/ 13:00 — 13:40; Херпучи — Николаевск — Хабаровск: 14:20 — 15:00 / 15:30 — 17:30.
Стыковочные рейсы 417/418 по средам будут выполняться сначала — рейсом «Авроры»: 15:00 Николаевск — 15:40 Херпучи, 16:10 Херпучи — 16:50 Николаевск. Далее — снова рейсом «Авроры».