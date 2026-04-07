Двое детей в Колумбии погибли в морозильной камере во время игры в прятки

В Колумбии восьмилетняя Саори и пятилетний Дарьен Тиллер погибли во время игры в прятки, оказавшись запертыми внутри морозильной камеры. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщило Metro.
По данным следствия, дети залезли в отключенный морозильник, когда родители ненадолго вышли из дома за покупками. Дверца захлопнулась, и брат с сестрой не смогли выбраться, задохнувшись в маленьком помещении. Вернувшись домой и не обнаружив детей, родители начали поиски и нашли их внутри камеры без признаков жизни.
Пострадавших срочно доставили в больницу, но спасти их не удалось. Местные власти призвали родителей уделять особое внимание безопасности детей дома, подчеркнув, что даже несколько минут отсутствия могут привести к непоправимым последствиям, говорится в сообщении.
Ранее португалец не смог выбраться из контейнера для благотворительного сбора одежды, из-за чего погиб. 45-летний мужчина засунул руку в контейнер, однако вытащить ее так и не смог. Конечность застряла по подмышку в пружинном механизме устройства.