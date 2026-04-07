Двое детей в Колумбии погибли в морозильной камере во время игры в прятки

По данным следствия, дети залезли в отключенный морозильник, когда родители ненадолго вышли из дома за покупками. Дверца захлопнулась, и брат с сестрой не смогли выбраться, задохнувшись в маленьком помещении. Вернувшись домой и не обнаружив детей, родители начали поиски и нашли их внутри камеры без признаков жизни.