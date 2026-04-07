В Магаданской области завершают подготовку к пожароопасному сезону

В части противопаводковых мер акцент сделан на превентивных работах. Запланирован ремонт девяти гидротехнических сооружений, а также расчистка и углубление русел рек в Сусуманском и Ягоднинском районах, поселках Сокол и Уптар. Прогноз Росгидромета указывает на отсутствие экстремальных уровней воды в 2026 году, однако власти прорабатывают сценарии защиты поселков Палатка, Усть-Омчуг, Балаганное и Талон на случай ускоренного снеготаяния.