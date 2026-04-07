В Магаданской области завершают подготовку к пожароопасному сезону

Источник: Комсомольская правда

В Магаданской области профильные ведомства завершают подготовку к пожароопасному сезону и весеннему половодью. Как сообщает пресс-служба Правительства Магаданской области, текущий уровень готовности составляет 90%. Для оперативного обнаружения возгораний в лесах Магаданской области впервые применят систему «Лесохранитель» и задействуют семь новых беспилотников. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Хабаровск».

По словам министра природных ресурсов Натальи Морозовой, авиационное патрулирование будет усилено: количество маршрутов увеличится с 5 до 14, а их общая дистанция составит 7000 километров. Специалисты Авиалесоохраны уже завершают курсы подготовки. Окончательную оценку готовности региона даст межведомственная комиссия во второй половине апреля.

В части противопаводковых мер акцент сделан на превентивных работах. Запланирован ремонт девяти гидротехнических сооружений, а также расчистка и углубление русел рек в Сусуманском и Ягоднинском районах, поселках Сокол и Уптар. Прогноз Росгидромета указывает на отсутствие экстремальных уровней воды в 2026 году, однако власти прорабатывают сценарии защиты поселков Палатка, Усть-Омчуг, Балаганное и Талон на случай ускоренного снеготаяния.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962−223−38−83.

Почта: red.habkp@phkp.ru