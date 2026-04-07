Россияне могут потребовать компенсацию за испорченную реагентами обувь

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Коммунальные службы несут ответственность за ущерб, причиненный неубранными после зимы реагентами — будь то повреждение зеленых насаждений или испорченная обувь. Об этом рассказал в беседе ТАСС преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Георгий Пачулия.
«Обслуживающие организации и коммунальные службы несут ответственность за ущерб, причиненный реагентами, поскольку уборка является их прямой обязанностью», — отметил Пачулия.
В Москве действуют нормы, в соответствии с которыми ответственные за причиненный зеленым насаждениям ущерб должны компенсировать полную стоимость их восстановления, включая затраты на посадочные материалы, работы по посадке, а также уход и содержание растения на время роста саженца, пояснил эксперт.
«Ответственность за случаи, когда реагентом разъедает обувь или голую кожу на ногах, есть, — указал Пачулия. — И, как правило, это гражданско-правовая ответственность. Согласно статье 1064 Гражданского кодекса РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина или юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим его».