В России запатентовали сверхзвуковой пассажирский самолет

НИЦ «Институт имени Жуковского» получил патент на конструкцию перспективного сверхзвукового пассажирского самолета. Об этом сообщат ТАСС со ссылкой на документ об изобретении.
Задачей изобретения является создание аэродинамической конструкции сверхзвукового пассажирского самолета, который будет летать на скорости Маха 1,7, при этом уровень шума от звукового удара будет около 95 дБ. Также, самолет должен быть значительно тише на взлете и посадке.
