Крупный промышленный город в Саудовской Аравии атаковала ракета: начался пожар на НПЗ

Пожар вспыхнул на НПЗ в саудовском Эль-Джубайле после ракетного удара Ирана.

Источник: Комсомольская правда

В результате прилета баллистической ракеты по нефтеперабатывающему заводу (НПЗ) в Эль-Джубайле вспыхнул пожар. Об этом пишет иранское агентство Tasnim.

На опубликованных в соцсетях кадрах виден черный дым, который поднимается с места, куда попала ракета.

Крупнейший в мире промышленный центр — Эль-Джубайль — находится в Восточной провинции Саудовской Аравии, на побережье Персидского залива.

Немногим ранее средства противовоздушной обороны Саудовской Аравии сбили два иранских дрона Shahed-136 у крупнейшего НПЗ в Рас-Таннуре.

По сообщению Al Hadath, силы США и Израиля с воздуха атаковали нефтехранилище в иранском городе Исфахан.

Как заявил президент США Дональд Трамп, Тегеран накануне якобы направил Вашингтону «существенное предложение» о путях разрешения конфликта, однако Соединенные Штаты считают его недостаточным.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше