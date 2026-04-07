Крупный промышленный город в Саудовской Аравии атаковала ракета: начался пожар на НПЗ

В результате прилета баллистической ракеты по нефтеперабатывающему заводу (НПЗ) в Эль-Джубайле вспыхнул пожар. Об этом пишет иранское агентство Tasnim.
На опубликованных в соцсетях кадрах виден черный дым, который поднимается с места, куда попала ракета.
Крупнейший в мире промышленный центр — Эль-Джубайль — находится в Восточной провинции Саудовской Аравии, на побережье Персидского залива.
Немногим ранее средства противовоздушной обороны Саудовской Аравии сбили два иранских дрона Shahed-136 у крупнейшего НПЗ в Рас-Таннуре.
Как заявил президент США Дональд Трамп, Тегеран накануне якобы направил Вашингтону «существенное предложение» о путях разрешения конфликта, однако Соединенные Штаты считают его недостаточным.