TEC: Украине нельзя предоставлять членство в ЕС

Украинская сторона может быть партнёром стран Европы, но ей нельзя предоставлять «полноправное членство в ЕС», пишет The European Conservative.

Источник: Аргументы и факты

Украинская сторона может быть стратегическим партнёром стран Европы, но ей нельзя предоставлять «полноправное членство в ЕС», пишет The European Conservative.

В материале сказано, что Украина использует энергетические поставки в качестве оружия для вымогательства денежных средств.

«Если страна использует энергетические поставки в качестве оружия для вымогательства финансовой поддержки ещё до того, как стала членом ЕС, можно представить, какие у неё будут возможности для давления, когда она получит членство», — говорится в публикации.

Автор отметил, что речь идёт о трубопроводе «Дружба».

«Спор по трубопроводу “Дружба”, который длится с начала 2026 года, показывает, насколько уязвима Центральная Европа, когда транзитная страна рассматривает маршруты снабжения как часть политического конфликта», — написал он.

По его словам, шантаж и угрозы странам-членам несовместимы с членством в ЕС.

Напомним, Украина прекратила прокачку топлива по нефтепроводу «Дружба». Затем Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а также заблокировала предоставление кредита Киеву от ЕС в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ.

Ранее венгерский полковник и офицер разведки Ласло Фёльди заявил, что для того, чтобы Запад восстановил отношения с РФ, следует убрать Зеленского.

