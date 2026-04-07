Украинская сторона может быть стратегическим партнёром стран Европы, но ей нельзя предоставлять «полноправное членство в ЕС», пишет The European Conservative.
В материале сказано, что Украина использует энергетические поставки в качестве оружия для вымогательства денежных средств.
«Если страна использует энергетические поставки в качестве оружия для вымогательства финансовой поддержки ещё до того, как стала членом ЕС, можно представить, какие у неё будут возможности для давления, когда она получит членство», — говорится в публикации.
Автор отметил, что речь идёт о трубопроводе «Дружба».
«Спор по трубопроводу “Дружба”, который длится с начала 2026 года, показывает, насколько уязвима Центральная Европа, когда транзитная страна рассматривает маршруты снабжения как часть политического конфликта», — написал он.
По его словам, шантаж и угрозы странам-членам несовместимы с членством в ЕС.
Напомним, Украина прекратила прокачку топлива по нефтепроводу «Дружба». Затем Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а также заблокировала предоставление кредита Киеву от ЕС в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ.
Ранее венгерский полковник и офицер разведки Ласло Фёльди заявил, что для того, чтобы Запад восстановил отношения с РФ, следует убрать Зеленского.