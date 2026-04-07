Лучшего классного руководителя назвали в Хабаровском крае

В Хабаровском крае подвели итоги регионального конкурса «Классное призвание». В финальных испытаниях приняли участие 12 педагогов из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Вяземского, Хабаровского и Комсомольского районов, Солнечного и Бикинского округов. Задачи конкурса — выявление и поддержка талантливых педагогов и повышение престижа профессии — соответствуют целям федерального проекта «Педагоги и наставники» президентского нацпроекта «Молодежь и дети». Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«В номинации “Классные руководители” победу одержала учитель школы № 2 с. Князе-Волконское-1 Людмила Боровикова, а среди кураторов групп СПО — Ольга Кадобная из Хабаровского технологического колледжа», — говорится в сообщении.
Людмила Боровикова поделилась, что в глубине души ожидала такого результата, который стал возможен благодаря общим усилиям. Она отметила, что приложила немало сил, но без поддержки коллег ничего бы не вышло, и выразила благодарность всему коллективу школы. По её словам, мечты всегда сбываются, нужно только очень верить и действовать.
Как сообщили в министерстве образования и науки края, конкурс проходил в несколько этапов. В заочном туре приняли участие 75 педагогов из 14 муниципалитетов региона. Каждый из них продемонстрировал высокий профессионализм и преданность своему делу. После отборочного этапа 6 лучших классных руководителей и 6 кураторов групп в техникумах и колледжах края прошли в очный финал. В борьбе за победу они прошли еще через три испытания: «Разговоры о важном», блиц-выступление «Есть идея» и «Домашнее задание: Совесть внутри нас».
Победителей и призеров наградили дипломами министерства образования и науки Хабаровского края и ценными подарками. Опыт воспитательных проектов всех финалистов будет обобщен и размещен в краевом реестре лучших воспитательных практик.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в хабаровской гимназии № 3 состоялся суперфинал городского конкурса «Педагогический звездопад — 2026». В этом году в конкурсе приняли участие 108 педагогов в семи номинациях, до очного этапа дошел 81 участник, а в финал вышел 21 конкурсант. На сцене суперфинала встретились семь победителей номинаций, которые доказали свой профессионализм на этапах мастер-классов, разработки образовательных проектов и презентации своего опыта.