На Госуслугах для хабаровчан введут отложенную запись к врачам

В России усовершенствуют запись к врачам через портал «Госуслуг». Такое поручение дал президент Владимир Путин, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС.
В приложении будет введена отложенная запись, если свободных дат для приема в текущий момент нет, и автоматическое предложение приема в других медицинских учреждениях. Доклад о выполнении поручения президенту должны предоставить до 1 сентября.
— Правительству РФ совместно с Общероссийским общественным движением «Народный фронт “За Россию” с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о совершенствовании процедуры записи на прием к врачу с использованием федеральной государственной информационной системы “Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)”, — говорится в документе, размещенном на сайте Кремля.
