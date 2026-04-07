«Орион» достиг наиболее удаленной от Земли точки своего полета

По его сведениям, максимальная дистанция от Земли составила 252 756 миль (406 771 км). Корабль достиг ее, облетая обратную сторону Луны, и в это время примерно в течение 40 минут отсутствовала связь с экипажем. «Орион» приблизился на расстояние 4 067 миль (6 452 км) к спутнику Земли.
Ранее экипаж «Артемиды-2» установил новый рекорд дальности полета человека от Земли, превзойдя достижение экспедиции «Аполлон-13».
Ракета-носитель SLS с космическим кораблем «Орион» в рамках миссии «Артемида-2» стартовала 1 апреля в 18:35 по местному времени (01:35 мск, 2 апреля) с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди (штат Флорида). Общая продолжительность миссии рассчитана на 10 дней. Последняя пилотируемая миссия к Луне состоялась в декабре 1972 года в рамках американской экспедиции «Аполлон-17».