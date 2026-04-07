Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Орион» достиг наиболее удаленной от Земли точки своего полета

По сведениям NASA, максимальная дистанция от планеты составила 406 771 км.

НЬЮ-ЙОРК, 7 апреля. /ТАСС/. Экипаж американского космического корабля «Орион» в рамках миссии «Артемида-2» отдалился на наибольшее расстояние от Земли в ходе полета, сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

По его сведениям, максимальная дистанция от Земли составила 252 756 миль (406 771 км). Корабль достиг ее, облетая обратную сторону Луны, и в это время примерно в течение 40 минут отсутствовала связь с экипажем. «Орион» приблизился на расстояние 4 067 миль (6 452 км) к спутнику Земли.

Ранее экипаж «Артемиды-2» установил новый рекорд дальности полета человека от Земли, превзойдя достижение экспедиции «Аполлон-13».

Ракета-носитель SLS с космическим кораблем «Орион» в рамках миссии «Артемида-2» стартовала 1 апреля в 18:35 по местному времени (01:35 мск, 2 апреля) с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди (штат Флорида). Общая продолжительность миссии рассчитана на 10 дней. Последняя пилотируемая миссия к Луне состоялась в декабре 1972 года в рамках американской экспедиции «Аполлон-17».

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
