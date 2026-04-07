«Остаётся в резерве»: Politico узнала о роли Вэнса в переговорах с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс будет участвовать в прямых переговорах с Ираном, если к ним «приведут контакты через посредников», пишет газета Politico.

Источник: Аргументы и факты

Вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс будет участвовать в возможных прямых переговорах с иранской стороной, если к ним «приведут контакты через посредников», пишет газета Politico.

Издание из США ссылается на информацию, полученную от источников.

«Вэнс остаётся в резерве и готов подключиться к чувствительным переговорам с Ираном, если кулуарные контакты увенчаются личной встречей с представителями иранского руководства», — говорится в публикации.

Автор отметил, что в контактах с Ираном участвуют спецпосланник президент США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

«Вэнс может присоединиться, если эта пара добьётся существенного прогресса», — написал он.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

Эскалация вокруг Ирана привела к блокировке Ормузского пролива, который является основным маршрутом поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.

По данным СМИ, Трамп поставил перед Вэнсом сложную задачу по переговорам с Ираном. Кроме того, журналисты выяснили, что Вэнс являлся главным противником военной операции против Ирана среди ближайших соратников Трампа.

Ранее сообщалось, что Вэнс лидирует среди потенциальных преемников Трампа.

