«Детектор лжи» при трудоустройстве в России: может ли работодатель проверять сотрудника

Компании не имеют права требовать обязательного прохождения «детектора лжи» при трудоустройстве. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Депутат уточнила, что компании могут быть привлечены к ответственности за отказ в приеме на работу по этой причине.
«Кандидат [при трудоустройстве] имеет полное право отказаться от прохождения любых дополнительных проверок, в том числе полиграфа», — сказала политик в интервью ТАСС.
Бессараб добавила, что любые проверки, не предусмотренные законодательством, являются незаконными, включая тестирование на полиграфе.
Ранее KP.RU сообщал, что работодатель не вправе уволить сотрудника без предварительного уведомления. Согласно закону, он обязан предупредить работника о сокращении минимум за два месяца.
Также организация не имеет права требовать от работника быть «на связи» вне рабочего времени. Сверхурочная работа возможна только с согласия сотрудника и с соответствующей доплатой.