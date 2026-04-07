Житель Хабаровского края вырубил березы на 190 тысяч рублей ради дров

Сотрудники полиции района имени Лазо выявили факт незаконной заготовки древесины.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники полиции района имени Лазо выявили факт незаконной заготовки древесины. По предварительным расчетам, ущерб от действий злоумышленника составил более 190 тысяч рублей, как сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю. Подробнее о происшествии — в материале «Комсомольской правды — Хабаровск».

Подозреваемым в совершении преступления оказался местный житель в возрасте 39 лет. Ранее мужчина уже имел судимость за совершение подобных правонарушений. В ходе допроса задержанный пояснил правоохранителям, что незаконно срубил шесть белых берез для личных нужд, рассчитывая использовать их в качестве дров. Необходимые лицензии и порубочные билеты на заготовку лесных насаждений у гражданина отсутствовали.

Полицейские изъяли древесину, которая в дальнейшем подлежит уничтожению по постановлению суда. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК РФ. На время следственных действий фигуранту запрещено покидать место жительства.

