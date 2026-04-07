Житель Хабаровского края вырубил березы на 190 тысяч рублей ради дров

Сотрудники полиции района имени Лазо выявили факт незаконной заготовки древесины. По предварительным расчетам, ущерб от действий злоумышленника составил более 190 тысяч рублей, как сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю. Подробнее о происшествии — в материале «Комсомольской правды — Хабаровск».
Подозреваемым в совершении преступления оказался местный житель в возрасте 39 лет. Ранее мужчина уже имел судимость за совершение подобных правонарушений. В ходе допроса задержанный пояснил правоохранителям, что незаконно срубил шесть белых берез для личных нужд, рассчитывая использовать их в качестве дров. Необходимые лицензии и порубочные билеты на заготовку лесных насаждений у гражданина отсутствовали.
Полицейские изъяли древесину, которая в дальнейшем подлежит уничтожению по постановлению суда. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК РФ. На время следственных действий фигуранту запрещено покидать место жительства.
