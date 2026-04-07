Генконсул сообщил о росте числа краж у россиян на юге Вьетнама

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Число краж у российских туристов на юге Вьетнама стремительно увеличивается, в основном они жалуются на воровство денег, телефонов и ценных вещей, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в Хошимине Тимур Садыков.
«Основная категория происшествий с нашими гражданами — кражи, количество которых стремительно растет», — сказал дипломат.
По его словам, в консульство поступает значительное число сообщений о воровстве денег, телефонов, ценных вещей и документов, а также жалоб на бездействие местных правоохранительных органов.
Как уточнил генконсул, кражи происходят не только в общественных местах, туристических зонах или на пляжах, но и в отелях, аэропортах и самолетах.