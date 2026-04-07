Россия вошла в десятку крупнейших мировых экспортеров шоколада

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Россия по итогам прошлого года вошла в десятку крупнейших мировых экспортеров шоколада, а первое место с существенным отрывом отошло Германии, выяснило РИА Новости, изучив открытые статистические данные.
Германия в прошлом году поставила на зарубежные рынки продукции на 8,6 миллиарда долларов — это почти на треть больше, чем у занявшей второе место Бельгии (6,7 миллиарда). «Бронзовую медаль» по шоколадному экспорту получила Польша, чьи поставки в денежном выражении составили 4 миллиарда долларов.
Кроме них, в первую пятерку вошли также Италия (3,9 миллиарда долларов) и Нидерланды (3,4 миллиарда). Сразу за ними расположились Франция (2,4 миллиарда долларов) и США (2,3 миллиарда). На восьмом месте оказалась Швейцария (1,7 миллиарда долларов), а на девятом — Великобритания (1,4 миллиарда долларов).
Россия замкнула первую десятку крупнейших мировых экспортеров: по данным Федерального центра «Агроэкспорт», поставки шоколада на внешние рынки в прошлом году составили 985 миллионов долларов.