Россия вошла в десятку крупнейших мировых экспортеров шоколада

РИА Новости: Россия вошла в десятку крупнейших мировых экспортеров шоколада.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Россия по итогам прошлого года вошла в десятку крупнейших мировых экспортеров шоколада, а первое место с существенным отрывом отошло Германии, выяснило РИА Новости, изучив открытые статистические данные.

Германия в прошлом году поставила на зарубежные рынки продукции на 8,6 миллиарда долларов — это почти на треть больше, чем у занявшей второе место Бельгии (6,7 миллиарда). «Бронзовую медаль» по шоколадному экспорту получила Польша, чьи поставки в денежном выражении составили 4 миллиарда долларов.

Кроме них, в первую пятерку вошли также Италия (3,9 миллиарда долларов) и Нидерланды (3,4 миллиарда). Сразу за ними расположились Франция (2,4 миллиарда долларов) и США (2,3 миллиарда). На восьмом месте оказалась Швейцария (1,7 миллиарда долларов), а на девятом — Великобритания (1,4 миллиарда долларов).

Россия замкнула первую десятку крупнейших мировых экспортеров: по данным Федерального центра «Агроэкспорт», поставки шоколада на внешние рынки в прошлом году составили 985 миллионов долларов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше