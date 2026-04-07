Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Баканов считает себя космическим романтиком, но отбор не прошел бы по возрасту

Глава Роскосмоса отметил, что госкорпорация будет максимально помогать молодым космонавтам.

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов считает себя космическим романтиком, однако теоретически не смог бы попасть в новый набор космонавтов по возрастному критерию. Об этом он заявил в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.

«Конечно, [я космический романтик]. Это очень благородная миссия и очень интересное дело, потому что сейчас в космосе идет бум развития технологий. Желание [попасть в космонавты], может быть, и возникало, но, как видите, есть критерии, которые ограничивают: возраст до 35 — я уже под эти критерии, к сожалению, не подхожу. Пусть молодые дерзают, а мы будем им помогать максимально», — поделился глава госкорпорации.

Новый, пятый, открытый набор в отряд космонавтов стартовал 4 февраля. Он будет проходить в два этапа — заочно с подачей документов и очно с тестированием необходимых навыков и показателей. Конкурсом по отбору кандидатов занимается Центр подготовки космонавтов совместно с представителями РКК «Энергия» и Института медико-биологических проблем РАН.

Претенденты в отряд космонавтов должны быть не старше 35 лет по состоянию на конец 2025 года, иметь высшее образование в области точных, естественных или медицинских наук со средним баллом в дипломе не ниже 4, а стаж работы по полученной профессии должен составлять не менее трех лет. Также необходимы отсутствие хронических заболеваний и хорошая физическая подготовка.