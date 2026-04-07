Баканов считает себя космическим романтиком, но отбор не прошел бы по возрасту

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов считает себя космическим романтиком, однако теоретически не смог бы попасть в новый набор космонавтов по возрастному критерию. Об этом он заявил в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.
«Конечно, [я космический романтик]. Это очень благородная миссия и очень интересное дело, потому что сейчас в космосе идет бум развития технологий. Желание [попасть в космонавты], может быть, и возникало, но, как видите, есть критерии, которые ограничивают: возраст до 35 — я уже под эти критерии, к сожалению, не подхожу. Пусть молодые дерзают, а мы будем им помогать максимально», — поделился глава госкорпорации.
Новый, пятый, открытый набор в отряд космонавтов стартовал 4 февраля. Он будет проходить в два этапа — заочно с подачей документов и очно с тестированием необходимых навыков и показателей. Конкурсом по отбору кандидатов занимается Центр подготовки космонавтов совместно с представителями РКК «Энергия» и Института медико-биологических проблем РАН.
Претенденты в отряд космонавтов должны быть не старше 35 лет по состоянию на конец 2025 года, иметь высшее образование в области точных, естественных или медицинских наук со средним баллом в дипломе не ниже 4, а стаж работы по полученной профессии должен составлять не менее трех лет. Также необходимы отсутствие хронических заболеваний и хорошая физическая подготовка.