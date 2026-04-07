Аэропорт Советской Гавани временно не принимает самолёты

Циклон, принесший осадки на территорию Хабаровского края, повлиял на работу аэропорта в Советской Гавани. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», 6 и 7 апреля здесь прошел существенный снег, который теперь предстоит расчистить.
— В связи с проведением расчистки взлетно-посадочной полосы от снега аэропорт «Май-Гатка» закрыт до 12 часов для приема и отправления воздушных судов, — проинформировали в авиакомпании «Хабаровские авиалинии».
Также задерживается вылет рейса 401 из Хабаровска в Охотск (за 30 марта) из-за необходимости подготовить и обработать воздушное судно в аэропорту вылета.