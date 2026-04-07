Баканов: на Луне нельзя обойтись без атомных технологий

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Создание инфраструктуры на Луне невозможно без альтернативного солнечным батареям источника энергии — атомных технологий. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.
«На Луне, как вы знаете, 14 земных дней — день, 14 земных дней — ночь. И когда ночь, идет затенение, и солнечные лучи не попадают, то есть солнечные батареи, солнечная энергия здесь не поможет. Нужен другой постоянный источник, чтобы создать инфраструктуру. И здесь без атомных технологий мы никуда не денемся. Но это будет следующий этап», — поделился глава госкорпорации.
Кроме того, сейчас в мировой космонавтике «идет тренд на мультипланетность, и необходимо будет создавать инфраструктуру на других небесных телах», добавил Баканов.