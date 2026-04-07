В Приморье врачи удалили редкую опухоль весом почти 1,5 килограмма

Минздрав Приморья: врачи удалили пациентке редкую опухоль весом 1,5 кг.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 7 апр — РИА Новости. Крайне редко встречающуюся опухоль, весившую почти 1,5 килограмма, удалили врачи в Приморье, сообщает минздрав региона.

Крупное образование появилось в молочной железе у 25-летней пациентки. Оно быстро росло и вызывало серьезный дискомфорт, а исследование ткани не помогло установить причину опухоли.

«Приморские онкологи удалили редкую опухоль весом почти 1,5 килограмма… Опухоль удалили полностью, вместе с небольшим участком мышцы. Окончательный диагноз — десмоидная фиброма», — говорится в сообщении минздрава.

Врачи также отметили, что десмоидная фиброма — опухоль, которая встречается крайне редко и занимает промежуточное положение между доброкачественными и злокачественными образованиями.