В Приморье врачи удалили редкую опухоль весом почти 1,5 килограмма

ВЛАДИВОСТОК, 7 апр — РИА Новости. Крайне редко встречающуюся опухоль, весившую почти 1,5 килограмма, удалили врачи в Приморье, сообщает минздрав региона.
Крупное образование появилось в молочной железе у 25-летней пациентки. Оно быстро росло и вызывало серьезный дискомфорт, а исследование ткани не помогло установить причину опухоли.
«Приморские онкологи удалили редкую опухоль весом почти 1,5 килограмма… Опухоль удалили полностью, вместе с небольшим участком мышцы. Окончательный диагноз — десмоидная фиброма», — говорится в сообщении минздрава.
Врачи также отметили, что десмоидная фиброма — опухоль, которая встречается крайне редко и занимает промежуточное положение между доброкачественными и злокачественными образованиями.