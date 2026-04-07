Эррол Маск восхитился красотой россиян: «Они все привлекательные»

Отец Илона Маска Эррол признался, что его поражает красота россиян. Он подчеркнул, что они уделяют большое внимание своему внешнему виду.
«В России так много красивых людей, они все привлекательные», — сказал Маск-страший в беседе с РИА Новости.
Маск добавил, что россияне придерживаются высоких требований к внешности, хорошо выглядят и в целом оставляют о себе очень приятное впечатление благодаря своему виду.
Накануне отец Маска заявил, что в конфликте на Украине он поддерживает Россию. С Киевом, по его словам, «что-то не так».
Кроме этого, Эррол Маск также сравнил состояние Москвы и Вашингтона. Он отдал предпочтение столице РФ, а американскую столицу назвал «гетто».
В ноябре отец богатейшего бизнесмена Эррол Маск посетил Москву. Позднее он назвал российскую столицу самой красивой в мире.