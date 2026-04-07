Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вкладчиков предупредили, кому стоит закрыть накопительный счет

Аналитик Зотова предупредила о риске понижения ставок на вкладах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Банки продолжают снижать ставки по накопительным счетам, и некоторым вкладчикам уже сейчас стоит задуматься об их закрытии, рассказала агентству «Прайм» директор по коммуникациям Сравни Юлия Зотова.

«Важно понимать, что накопительный счет — это не фиксированный долгосрочный вклад с “вечной ставкой”. Процент по нему может меняться в любой момент, и в условиях снижения ставок клиенты чаще всего получают меньше, чем ожидали при открытии», — пояснила эксперт.

По словам Зотовой, счет имеет смысл оставить только тем, кому важна максимальная ликвидность и быстрый доступ к деньгам (например, для резерва на непредвиденные расходы).

Закрыть счет стоит, если его доходность уже заметно ниже коротких депозитов, а доступ к средствам не нужен постоянно. В такой ситуации выгоднее перейти на краткосрочные вклады с фиксированной ставкой, которые сейчас дают больше, чем накопительные счета.