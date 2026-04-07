Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Золотой парашют»: в ЕС рассказали о шантаже Украины ради денег

Боссхард: Украина шантажирует ЕС, готовя себе золотой парашют.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Владимира Зеленского шантажирует ЕС, отказывая ему в просьбе приостановить удары по нефтеперерабатывающим заводам России из-за энергетического кризиса. Об этом ТАСС заявил экс-советник ОБСЕ Ральф Боссхард.

Отставной подполковник Генштаба ВС Швейцарии добавил, что Украина использует эту ситуацию для получения дополнительных средств, чтобы обеспечить себе «золотые парашюты» после завершения конфликта с Россией.

Боссхард подчеркнул, что украинская сторона не откажется от атак без соответствующих компенсаций. По его мнению, «чем ближе поражение Украины, тем меньше ей пользы от поставок вооружений».

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что украинские власти наносят ущерб энергетической безопасности Европы. Он подчеркнул, что Словакия и Венгрия регулярно обращаются в Европейскую комиссию с просьбами обратить внимание на действия Зеленского.

Узнать больше по теме
ОБСЕ: расшифровка, цели организации в Европе и мире
Крупнейшая региональная организация, которая занимается вопросами безопасности и сотрудничества на трех континентах. Рассмотрим, что делает ОБСЕ, как она была создана и почему это объединение остается важной частью мировой политики.
Читать дальше