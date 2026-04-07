Корабль Orion достиг максимального удаления от Земли

По его словам, расстояние составило 252 756 миль (406 771 км). Теперь экипаж «Артемиды-2», в состав которого входят Рид Уайсмен, Кристина Кук, Виктор Гловер и Джереми Хансен, начинает возвращение домой.
«Перед отправлением они сказали, что надеются, что эта миссия будет забыта, но она запомнится как момент, когда люди начали верить, что Америка снова способна совершить почти невозможное и изменить мир», — заявил Айзекман.
Чиновник поздравил экипаж, команду NASA и международных партнёров за работу. Также он напомнил о том, что миссия не закончится, пока астронавты не приводнятся в Тихом океане.
Ранее сообщалось, что астронавты Artemis II стали первыми людьми, увидевшими обратную сторону Луны вживую. Кук призналась, что это было потрясающе, и она почувствовала, что это «не та Луна, к которой я привыкла». Кроме того, был сделан снимок всей Земли целиком с борта космического корабля Orion во время облёта Луны. Такой кадр удалось сделать впервые за 54 года.