Разрыв между средними зарплатами в регионах сократился до 177 тыс. рублей

В декабре 2025 года разница превышала 220 тыс. рублей.

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Разница между самой высокой и низкой средней зарплатой по регионам России в январе 2026 года составила почти 177 тыс. рублей, выяснил ТАСС, проанализировав статистику.

Максимальная среднемесячная номинальная зарплата, по данным Росстата за январь 2026 года, выплачивалась на Чукотке — 223 237 рублей. Самая низкая средняя заработная плата в этот период была зафиксирована в Чеченской Республике — 46 281 рубль. Разрыв составил 176 956 рублей.

В декабре 2025 года разница между самой высокой и низкой средней зарплатой по регионам превышала 220 тыс. рублей. На Чукотке граждане получали в среднем 281,4 тыс. рублей, а в Чечне — 60,9 тыс. рублей.

Средний размер зарплаты в России в январе 2026 года составил 103 612 рублей.