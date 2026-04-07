Мошенники в Хабаровском крае замаскировались под энергетиков

Хабаровскэнергосбыт (филиал ПАО «ДЭК») призывает граждан быть максимально бдительными. Зафиксированы новые случаи мошенничества, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Злоумышленники создают фейковые чаты в мессенджерах под видом представителей ДЭК и иных поставщиков услуг, публикуют сообщения с фальшивых аккаунтов, в которых содержатся шестизначные ключи для выполнения перерасчета платежей или получения других услуг.
Распространены и иные способы обмана: телефонные звонки якобы с целью срочной замены прибора учета или оформления льготы. В ход идут угрозы о наложении крупных штрафных санкций в случае отказа от предоставления требуемой информации. Через СМС с кодами или гиперссылками мошенники пытаются получить доступ к личным данным.
Напомним, что все заявки, обращения, передача показаний и оплата электроэнергии доступны в Личном кабинете клиента ДЭК, где общение ведется напрямую с компанией.
Специалисты ДЭК:
— не запрашивают персональную информацию через мессенджеры, если клиент сам не обратился в чаты официальных аккаунтов компании (ВК, ОК, МАХ);
— не направляют СМС или гиперссылки на сторонние сайты в личных сообщениях;
— не используют звонки через мессенджеры.
При любых подозрениях на мошеннические действия ВАЖНО НЕМЕДЛЕННО ПРЕРВАТЬ РАЗГОВОР ИЛИ ПЕРЕПИСКУ и перепроверить информацию по единому номеру ДЭК 8 800 234 77 77.