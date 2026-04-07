Экс-начальник миграционного пункта в Хабаровском крае признан виновным во взяточничестве

«Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего начальника миграционного пункта ОМВД России одного из районов края. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. “е” ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности) и ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде имущества в значительном размере за незаконные действия (бездействие), в пользу взяткодателя)», — говорится в сообщении.