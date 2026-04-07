Экс-начальник миграционного пункта в Хабаровском крае признан виновным во взяточничестве

Бывшего начальника миграционного пункта в одном из районов Хабаровского края признали виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки. Суд счёл собранные Следственным комитетом доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора, сообщает Следком Хабаровского края и ЕАО.
«Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего начальника миграционного пункта ОМВД России одного из районов края. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. “е” ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности) и ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде имущества в значительном размере за незаконные действия (бездействие), в пользу взяткодателя)», — говорится в сообщении.
Следствием и судом установлено, что в октябре 2024 года начальник миграционного пункта полиции сообщил своему знакомому иностранному гражданину информацию о дате и времени рейдовых мероприятий правоохранительных органов по выявлению иностранных граждан, не имеющих права на осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации. За предоставленные сведения обвиняемый получил взятку в виде имущества на сумму более 40 тыс. рублей.
Кроме того, в феврале 2025 года обвиняемый изготовил 8 постановлений о привлечении компании, в которой трудились иностранные граждане без разрешительных документов, к административной ответственности в виде штрафа в размере 125 тысяч рублей, то есть ниже установленного предела без каких-либо законных оснований.
Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативно-розыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Хабаровскому краю.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 3 года со штрафом в 10-ти кратном размере от суммы взятки.
Приговор не вступил в законную силу.
