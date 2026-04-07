В Польше наблюдается изменение отношения граждан к России и ее президенту Владимиру Путину. Об этом в четверг, 2 апреля, в своей статье для журнала Myśl Polska написал польский политик Януш Корвин-Микке.
Он провел в социальной сети X опрос, в котором пользователям предлагалось выбрать более ответственного лидера. По результатам голосования Владимир Путин оказался популярнее президента США Дональда Трампа.
— Я думаю, что прежние пропорции — 93 процента поляков, ненавидящих Россию в целом и господина Путина в частности, — сегодня действительно сильно изменились, — заявил автор публикации.
По его словам, главной причиной такой трансформации стало поведение проживающих в Польше граждан Украины, а также открыто проукраинская политика польских властей. Он добавил, что недовольство курсом элит охватывает не только Польшу, но и США.
Ранее пользователи из Польши активно поддержали телеканал RT в комментариях под видео о «Поезде пропаганды». Видео выложил польский блогер Wmatrioszce, который уже восемь лет живет в Москве.