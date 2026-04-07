В Госдуме предупредили о рисках при поездках за границу на праздники в мае

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Россиянам важно исходить из принципа безопасности и предсказуемости маршрутов при планировании поездок на майские праздники, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.
«В текущей международной обстановке при планировании поездок на майские праздники важно исходить из принципа безопасности, предсказуемости маршрутов и экономической целесообразности», — сказал Кривоносов.
Он уточнил, что покупка зарубежных туров возможна, но подходить к этому нужно взвешенно.
«Сегодня мы видим удорожание авиаперевозок, связанное с облетом ряда стран Ближнего Востока, изменением логистики маршрутов и ростом затрат авиакомпаний на топливо. Это напрямую влияет на стоимость туров», — отметил политик.
Кроме того, депутат добавил, что сохраняются риски изменения расписания и условий перелетов. Поэтому, по его мнению, при выборе зарубежного отдыха важно учитывать возможные дополнительные расходы и выбирать проверенных туроператоров.
«Безусловно, есть страны, где ситуация остается стабильной и которые традиционно принимают российских туристов», — отметил парламентарий.
Однако, по его словам, даже в этом случае необходимо внимательно отслеживать рекомендации МИД РФ и туроператоров, учитывать транзитные маршруты и возможные изменения в авиасообщении.
«Ключевой фактор — не только безопасность самой страны пребывания, но и стабильность логистики», — заключил политик.