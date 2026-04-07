Пролив и провал: В Тегеране назвали две причины желания Вашингтона заключить сделку

По данным телеканала Al Mayadeen, чиновник подчеркнул: «Две основные причины подталкивают [президента США Дональда] Трампа к диалогу с Ираном в сложившихся обстоятельствах — Баб-эль-Мандебский пролив и операция в Исфахане». В Тегеране убеждены, что в Белом доме всерьёз воспринимают угрозу перекрытия этой морской артерии после анализа обстановки в регионе.
Кроме того, иранская сторона считает провальной спецоперацию США по спасению пилота сбитого F-15. По мнению представителя властей, в Вашингтоне уже «осознают масштабы возможного поражения».
В Тегеране добавляют: у американцев нет шансов добиться успеха в наземных боевых действиях. Противостоять Ирану на море они тоже не смогут.
Баб-эль-Мандебский пролив — узкая морская артерия между Аравийским полуостровом и Африкой, соединяющая Красное море с Индийским океаном. Это один из ключевых маршрутов для мировых поставок нефти и газа: через него идёт основной танкерный трафик из Персидского залива в Европу и Америку. Если Иран перекроет или возьмёт под контроль эту переправу, судоходство в регионе окажется парализовано, что моментально обрушит логистику и спровоцирует взлёт цен на энергоносители. Именно поэтому Вашингтон воспринимает угрозы Тегерана в отношении пролива крайне серьёзно.
