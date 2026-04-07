Пролив и провал: В Тегеране назвали две причины желания Вашингтона заключить сделку

Баб-эль-Мандебский пролив — узкая морская артерия между Аравийским полуостровом и Африкой, соединяющая Красное море с Индийским океаном. Это один из ключевых маршрутов для мировых поставок нефти и газа: через него идёт основной танкерный трафик из Персидского залива в Европу и Америку. Если Иран перекроет или возьмёт под контроль эту переправу, судоходство в регионе окажется парализовано, что моментально обрушит логистику и спровоцирует взлёт цен на энергоносители. Именно поэтому Вашингтон воспринимает угрозы Тегерана в отношении пролива крайне серьёзно.