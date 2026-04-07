Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пролив и провал: В Тегеране назвали две причины желания Вашингтона заключить сделку

Вашингтон добивается диалога с Тегераном из-за двух ключевых факторов. Речь идёт о потенциальной блокаде Баб-эль-Мандебского пролива и неудачной спасательной миссии американцев возле Исфахана. Об этом заявил высокопоставленный представитель иранского руководства.

Источник: Life.ru

По данным телеканала Al Mayadeen, чиновник подчеркнул: «Две основные причины подталкивают [президента США Дональда] Трампа к диалогу с Ираном в сложившихся обстоятельствах — Баб-эль-Мандебский пролив и операция в Исфахане». В Тегеране убеждены, что в Белом доме всерьёз воспринимают угрозу перекрытия этой морской артерии после анализа обстановки в регионе.

Кроме того, иранская сторона считает провальной спецоперацию США по спасению пилота сбитого F-15. По мнению представителя властей, в Вашингтоне уже «осознают масштабы возможного поражения».

В Тегеране добавляют: у американцев нет шансов добиться успеха в наземных боевых действиях. Противостоять Ирану на море они тоже не смогут.

Баб-эль-Мандебский пролив — узкая морская артерия между Аравийским полуостровом и Африкой, соединяющая Красное море с Индийским океаном. Это один из ключевых маршрутов для мировых поставок нефти и газа: через него идёт основной танкерный трафик из Персидского залива в Европу и Америку. Если Иран перекроет или возьмёт под контроль эту переправу, судоходство в регионе окажется парализовано, что моментально обрушит логистику и спровоцирует взлёт цен на энергоносители. Именно поэтому Вашингтон воспринимает угрозы Тегерана в отношении пролива крайне серьёзно.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше