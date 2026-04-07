Синоптик Макарова прогнозирует температуру по России в среднем около нормы

Значительно теплее нормы будет в Предуралье, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра.

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. В среднем по России температура на ближайшие пять дней прогнозируется около нормы, значительно теплее нормы будет в Предуралье. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Центр и юг европейской России в ближайшую пятидневку с температурой около и немножко ниже нормы на отрицательном фоне, но, строго говоря, все около нормы. И на положительном фоне — Карелия, Мурманская область, Новгородская, Архангельская, Коми и Ненецкий автономный округ», — сказала Макарова.

Она добавила, что в Предуралье задержится теплая для этого времени погода с аномалиями температуры до 4−6 градусов. Немного ниже нормы погода прогнозируется в Сибири. В Якутии температуры будут около нормы, немного теплее нормы ожидается на Чукотке и на Дальнем Востоке.