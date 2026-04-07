Всемирно известные фигуристы все-таки приедут в Казахстан

Шоу команды Этери Тутберидзе, которое запланировано на 1 мая в Астане, состоится. Об этом стало известно через Telegram-канал команды, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Этери Тутберидзе — выдающийся российский тренер по фигурному катанию (одиночное и парное катание), заслуженный тренер России. Известна подготовкой олимпийских чемпионок и чемпионок мира: Юлии Липницкой, Евгении Медведевой, Алины Загитовой, Анны Щербаковой, Александры Трусовой, Алены Косторной, Камилы Валиевой и других.

Как передает Sportarena.kz, до этого шоу было отменено из-за одностороннего расторжения контракта со стороны «Барыс Арены».

«Благодарим руководство Казахстана за содействие и помощь в решении всех возникших вопросов. Дорогие зрители, обязательно приходите, вас ждет яркое и незабываемое шоу!» — говорится в сообщении.

Мероприятие запланировано на 1 мая в Астане. Ожидаются выступления таких звезд, как Алина Загитова, Евгения Медведева, Александра Трусова, Аделия Петросян, Пётр Гуменник и Элизабет Турсынбаева.

Ранее мы писали о том, что Казахстан завоевал медаль на престижной арене: Акмарал Еркешева блеснула на Гран-при во Франции.