Всемирно известные фигуристы все-таки приедут в Казахстан

Этери Тутберидзе — выдающийся российский тренер по фигурному катанию (одиночное и парное катание), заслуженный тренер России. Известна подготовкой олимпийских чемпионок и чемпионок мира: Юлии Липницкой, Евгении Медведевой, Алины Загитовой, Анны Щербаковой, Александры Трусовой, Алены Косторной, Камилы Валиевой и других.
Как передает Sportarena.kz, до этого шоу было отменено из-за одностороннего расторжения контракта со стороны «Барыс Арены».
«Благодарим руководство Казахстана за содействие и помощь в решении всех возникших вопросов. Дорогие зрители, обязательно приходите, вас ждет яркое и незабываемое шоу!» — говорится в сообщении.
Мероприятие запланировано на 1 мая в Астане. Ожидаются выступления таких звезд, как Алина Загитова, Евгения Медведева, Александра Трусова, Аделия Петросян, Пётр Гуменник и Элизабет Турсынбаева.
