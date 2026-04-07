Отменен оправдательный приговор чиновнице мэрии Красноярска за махинации с землей

Суд заново рассмотрит уголовное дело бывшего заместителя руководителя Департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска о превышении должностных полномочий при продаже муниципальных земель.
Установлено, что в 2020 году руководитель ООО «Бенефит» обратился в ДМИЗО, желая сделать перераспределение своего земельного участка и расширить его до 11,7 тыс. кв. м. Территория предназначалась для автотехцентра. По версии прокуратуры, экс-замруководителя департамента знала о несоразмерности территории и постройки на ней, но все равно сделала перераспределение и передала участок без проведения торгов по льготной цене — за 15% от кадастровой стоимости.
В результате незаконного отчуждения бюджет города потерял более 7,7 млн рублей. Свою вину женщина не признала и заявила, что не имеет никакого отношения к делу. 24 февраля 2025 года Центральный районный суд Красноярска оправдал ее по причине недостаточности доказательств умысла и существенности ущерба, а 24 июля краевой суд оставил этот приговор в силе.
«Прокуратура края внесла кассационное представление и 18 февраля 2026 года Восьмой кассационный суд общей юрисдикции его удовлетворил — оправдательный приговор был отменен. 6 апреля 2026 года Центральный районный суд Красноярска в новом составе судей приступил к повторному рассмотрению дела. Неизменной остается только позиция прокуратуры: чиновница превысила полномочия и причинила бюджету многомиллионный ущерб. Справедливость должна восторжествовать», — заявили в надзорном ведомстве.
