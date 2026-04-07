Отменен оправдательный приговор чиновнице мэрии Красноярска за махинации с землей

Установлено, что в 2020 году руководитель ООО «Бенефит» обратился в ДМИЗО, желая сделать перераспределение своего земельного участка и расширить его до 11,7 тыс. кв. м. Территория предназначалась для автотехцентра. По версии прокуратуры, экс-замруководителя департамента знала о несоразмерности территории и постройки на ней, но все равно сделала перераспределение и передала участок без проведения торгов по льготной цене — за 15% от кадастровой стоимости.