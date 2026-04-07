Жанибека Алимханулы исключили из мирового рейтинга

Напомним, что перед боем за три титула, запланированным на 6 декабря, Алимханулы был уличен в использовании допинга. Всемирная боксерская организация (WBO) подтвердила положительный результат допинг-теста и начала расследование. 19 января прошло второе слушание по этому делу, которое подтвердило наличие запрещенных веществ в пробе спортсмена.