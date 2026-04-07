Жанибека Алимханулы исключили из мирового рейтинга

Авторитетный мировой сайт Boxrec обновил рейтинг среднего веса, лишив казахстанского боксера Жанибека Алимханулы первого места дивизиона, передает Sports.kz.

Источник: Nur.kz

Изменения в рейтинге среднего веса после дисквалификации Алимханулы

На фоне допинг-скандала, в котором оказался казахстанец Жанибек Алимханулы, произошли изменения в рейтинге среднего веса. Согласно обновленному списку, кубинец Эрисланди Лара возглавил дивизион. На второй строчке расположился доминиканец Карлос Адамес, а бронзу завоевал британец Конор Бен.

Алимханулы потерял статус первого номера среднего веса по версии BoxRec, несмотря на отсутствие поражений в профессиональной карьере. Этот факт подчеркивает важность соблюдения антидопинговых правил в мире бокса.

Напомним, что перед боем за три титула, запланированным на 6 декабря, Алимханулы был уличен в использовании допинга. Всемирная боксерская организация (WBO) подтвердила положительный результат допинг-теста и начала расследование. 19 января прошло второе слушание по этому делу, которое подтвердило наличие запрещенных веществ в пробе спортсмена.

11 марта Международная боксерская федерация (IBF) лишила Алимханулы титула чемпиона мира в среднем весе. Сам спортсмен прокомментировал это решение, выразив свое недовольство.

Важно отметить, что в февральском рейтинге WBO Алимханулы остался чемпионом организации. Однако организация дисквалифицировала его на год, не лишая чемпионского пояса.