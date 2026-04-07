Названы самые популярные страны для отдыха россиян на майские праздники

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Турция, Узбекистан и Китай являются наиболее популярными среди россиян направлениями для отпуска на предстоящие майские праздники, рассказали РИА Новости в сервисе для покупки авиабилетов «Авиасейлс».
«Самым популярным зарубежным направлением на майские праздники стала Турция — на нее приходится 16% всех зарубежных бронирований. Также активно бронируют билеты в Узбекистан (13%), Китай (11%) и Армению (6%)», — рассказали в компании.
Там добавили, что другими популярными направлениями являются Грузия и Белоруссия, на которые приходится по 5% от всех бронирований рейсов в другие страны на майские праздники, Таиланд (4%), Казахстан (3%), а также рейсы с пересадками в Японию (4%) и Италию (2%).
Более того, в «Авиасейлс» рассказали агентству, что Китай стал самым быстрорастущим направлением на майские праздники.
«Среди самых растущих направлений на майские праздники лидирует Китай: доля бронирований по нему выросла на 151% год к году», — отметили там.
Помимо Китая, гораздо активнее начали бронировать билеты во Вьетнам и Сербию (рост на 114% и 33% соответственно).