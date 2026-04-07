В Хабаровском крае бывший сотрудник МВД осужден за помощь нелегалам

Следствием и судом установлено, что осенью 2024 года офицер полиции получил незаконное вознаграждение от иностранца. Взятка была передана в неденежной форме — предметами офисной мебели на сумму более 40 тысяч рублей. За эти услуги осужденный должен был своевременно предупреждать о планируемых профилактических рейдах правоохранительных органов по выявлению нелегальных рабочих.