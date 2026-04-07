В Хабаровском крае бывший сотрудник МВД осужден за помощь нелегалам

В Солнечном районе вынесен обвинительный приговор бывшему начальнику миграционного пункта районного отдела полиции. Житель района имени Полины Осипенко признан виновным в совершении коррупционных преступлений, как сообщает пресс-служба Прокуратуры Хабаровского края. Подробнее о деталях дела — в материале «Комсомольской правды — Хабаровск».
Следствием и судом установлено, что осенью 2024 года офицер полиции получил незаконное вознаграждение от иностранца. Взятка была передана в неденежной форме — предметами офисной мебели на сумму более 40 тысяч рублей. За эти услуги осужденный должен был своевременно предупреждать о планируемых профилактических рейдах правоохранительных органов по выявлению нелегальных рабочих.
Государственное обвинение в суде поддерживали сотрудники прокуратуры Солнечного района. Суд назначил мужчине реальный срок — 5 лет в исправительной колонии общего режима. Помимо лишения свободы, осужденный обязан выплатить штраф в 400 тысяч рублей. В течение трех лет ему запрещено занимать административные должности в органах власти. На текущий момент у сторон есть время на обжалование приговора.
