Эксперт Гущин: онковакцина для терапии меланомы вводится 10 раз

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Онковакцина для терапии меланомы вводится десятикратно, сначала с интервалом в неделю, затем — в 21 день. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин.