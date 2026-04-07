В ОП предложили расширить услуги социальных нянь на одиноких родителей

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Услуги социальных нянь в России необходимо распространить на одиноких родителей и семьи, где родители имеют инвалидность, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
«Я считаю, что стоило бы расширить услуги социальных нянь на разные категории семей. Там, где родители имеют инвалидность — они тоже нуждаются в такой поддержке. Это также семьи, у которых ребенка или детей воспитывает один родитель», — сказал Рыбальченко.
По его словам, сейчас такая поддержка доступна в основном многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами и ряду других категорий, однако перечень получателей следует расширить, как и число регионов, которые ввели услуги социальной няни.
«Сейчас услуги социальных нянь оказываются кратковременно на дому, это два-три раза в неделю не более двух-трех часов. Но стоило бы предусмотреть и услуги полного дня, а также оказывать услуги не только на дому, но и в центрах социального обслуживания или в многофункциональных семейных центрах», — добавил Рыбальченко.
Эксперт отметил, что такой подход позволит организовать уход сразу за группой детей, что сделает услугу более доступной и снизит ее стоимость. Он добавил, что подобные практики уже применяются в отдельных регионах, в частности в Москве, и для их масштабирования необходимо внести изменения в федеральные нормативные документы.