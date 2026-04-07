Роскачество в этом году проверит одноразовую посуду и зарядные устройства

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Роскачество в 2026 году проверит одноразовую посуду, в том числе пластиковую, а также зарядные устройства, рассказал в интервью РИА Новости глава организации Максим Протасов.
«Обязательно. Это будет и одноразовая посуда, в первую очередь, пластиковая, и зарядные устройства», — сообщил он, комментируя проверки на 2026 год.
Он отметил, что Роскачество ежегодно тестирует более 50 товарных категорий в рамках мониторингового блока, отбирая их на полках магазинов, рассказывая потребителям о реальной ситуации, и снимая с полок ту продукцию, которая обманывает потребителей.