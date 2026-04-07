«Ведомости» узнали о возможной отставке губернатора Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков может в ближайшее время покинуть свой пост. Об этом в понедельник, 6 апреля, пишут «Ведомости» со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков может в ближайшее время покинуть свой пост. Об этом в понедельник, 6 апреля, пишут «Ведомости» со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.

По данным издания, ротация в регионе может произойти еще до сентябрьских выборов. Один из собеседников связал вероятный уход Гладкова с проблемами со здоровьем. Другой источник отметил, что уровень поддержки власти в Белгородской области снижается на фоне ухудшения качества жизни, и ротация кадров в этой ситуации выглядела бы логичным шагом. Третий собеседник, напротив, указал на высокие рейтинги губернатора, но допустил его замену с учетом сложной обстановки в регионе.

По данным «Ведомостей», это не единственная возможная кадровая перестановка. Свои посты могут покинуть глава Дагестана Сергей Меликов и губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Гладков в четверг, 26 февраля, пожаловался на то, что местный житель отказался подвезти его на своем автомобиле. Губернатор рассказал, что возвращался в Белгород на поезде из командировки, когда состав встал из‑за поломки неподалеку от города.