ВОЗ приостановила медицинскую эвакуацию из Газы

Причиной стала гибель одного из сотрудников организации.

ЖЕНЕВА, 7 апреля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила медицинскую эвакуацию пациентов из сектора Газа после гибели одного из сотрудников.

«ВОЗ с прискорбием подтверждает, что сегодня в результате инцидента, связанного с безопасностью, в секторе Газа был убит человек, работавший по контракту с организацией и оказывавший ей услуги. После инцидента ВОЗ приостановила сегодняшнюю медицинскую эвакуацию пациентов из Газы через Рафах в Египет. Медицинская эвакуация останется приостановленной до дальнейшего уведомления», — об этом сообщил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус в X.

Он указал, что на месте происшествия также находились еще два сотрудника ВОЗ, которые не пострадали.

По его информации, соответствующие органы проведут расследование инцидента.

