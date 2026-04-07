Хабаровский боец СВО добился статуса ветерана благодаря прокуратуре

После возвращения с фронта он снова вёл бои — только на этот раз с бюрократией и проволочками.

В Хабаровском крае участник СВО спустя месяцы ожидания получил удостоверение ветерана боевых действий благодаря вмешательству надзорного ведомства. Об этом сообщили в прокуратуре края.

Проверка показала, что военкомат Верхнебуреинского района работал слишком медленно. Запросы в войсковые части отправляли, но дальше дело не двигалось, а документы месяцами лежали без движения. Из-за этого боец долго не мог оформить положенные льготы.

Прокуратура района внесла представление военному комиссару — после этого ситуация сдвинулась с мёртвой точки. Чтобы ускорить процесс, прокуроры совместно с военной прокуратурой гарнизона сами направили запросы и получили все необходимые сведения из воинских частей. Документы сразу передали в военкомат, и участник СВО получил долгожданное удостоверение ветерана боевых действий.

Ведомство продолжает держать на контроле вопросы оформления всех положенных гарантий и льгот для бойцов и их семей.