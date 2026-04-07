В Роскосмосе анонсировали создание реактора для Луны: Баканов раскрыл подробности

Баканов заявил, что Росатом и Роскосмос создадут малогабаритный реактор для Луны.

Источник: Комсомольская правда

Роскосмос, Росатом и Курчатовский институт создают малогабаритный ядерный реактор для размещения на Луне. Об этом проинформировал глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

«Нельзя сказать, что на сегодня уже решены все вопросы. У нас есть определенный календарный график реализации данного проекта», — поделился Баканов в разговоре с ТАСС.

Напомним, что в начале апреля Российская академия наук дала одобрение концепции российского сегмента Международной научной лунной станции, создаваемой вместе с Китайской Народной Республикой.

Как ранее отметил Баканов, в рамках федерального проекта «Научный космос» Россия намерена реализовывать лунную программу с Китаем и еще 13 странами. По словам главы Роскосмоса, в России действуют 10 частных космических компаний, в которых трудятся более 10 тыс. человек.