В Роскосмосе анонсировали создание реактора для Луны: Баканов раскрыл подробности

Роскосмос, Росатом и Курчатовский институт создают малогабаритный ядерный реактор для размещения на Луне. Об этом проинформировал глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.
«Нельзя сказать, что на сегодня уже решены все вопросы. У нас есть определенный календарный график реализации данного проекта», — поделился Баканов в разговоре с ТАСС.
Напомним, что в начале апреля Российская академия наук дала одобрение концепции российского сегмента Международной научной лунной станции, создаваемой вместе с Китайской Народной Республикой.
Как ранее отметил Баканов, в рамках федерального проекта «Научный космос» Россия намерена реализовывать лунную программу с Китаем и еще 13 странами. По словам главы Роскосмоса, в России действуют 10 частных космических компаний, в которых трудятся более 10 тыс. человек.