Дорожную яму во Владивостоке заделали после «присвоения» ей имени мэра

Яму на дороге напротив дома 18 на улице Енисейской во Владивостоке заделали через два дня после того, как горожане связали её с именем главы города Константина Шестакова.
Об этом сообщили Новости VL.ru, уточнив, что на участке на Второй Речке дорожные службы муниципального предприятия «СГТ» восстанавливают покрытие.
По данным читателей издания, новая яма, из-за которой автомобили регулярно задевали днищем асфальт, появилась 5 апреля и быстро стала местной «достопримечательностью». Жители решили привлечь внимание к проблеме и прямо перед провалом нанесли на асфальт надпись «Яма Шестакова».
Сейчас на месте работают сотрудники «Содержания городских территорий», которые устраняют провал на проезжей части.