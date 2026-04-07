На пике Букреева спасли туристку, повредившую ногу

Инцидент произошёл в районе пика «Букреева» на высоте 2900 метров.

Источник: Baigenews

В Талгарском районе Алматинской области спасатели пришли на помощь туристке, оказавшейся в трудной ситуации в горах. Инцидент произошёл в районе пика «Букреева» на высоте 2900 метров. Девушка 2001 года рождения отправилась в горы одна и во время спуска подвернула ногу, не сумев самостоятельно продолжить путь.

Спасатели поддерживали с ней связь и установили точное местоположение. Прибыв на место, они согрели туристку, напоили горячим чаем и одели в тёплую одежду. Затем девушку сопроводили до контрольно-спасательного поста «Бутакты».

Операция проходила в сложных условиях: густой туман, труднопроходимый рельеф и глубокий снег. Медицинская помощь пострадавшей не потребовалась, и она самостоятельно отправилась домой.

Спасатели напоминают о важности соблюдения мер безопасности:

  • не ходить в горы в одиночку;

  • заранее сообщать близким маршрут и время возвращения;

  • учитывать погодные условия;

  • брать с собой средства связи и запасные аккумуляторы;

  • надевать подходящую одежду и снаряжение.