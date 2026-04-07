На пике Букреева спасли туристку, повредившую ногу

В Талгарском районе Алматинской области спасатели пришли на помощь туристке, оказавшейся в трудной ситуации в горах. Инцидент произошёл в районе пика «Букреева» на высоте 2900 метров. Девушка 2001 года рождения отправилась в горы одна и во время спуска подвернула ногу, не сумев самостоятельно продолжить путь.