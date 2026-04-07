Патернотте: Нидерланды впустили офицера ВСУ из «чёрного списка» Шенгена

Власти Нидерландов позволили въехать в Евросоюз военнослужащему ВСУ, внесённому в «чёрный список» Шенгена по запросу Венгрии, сообщил в своей статье на портале GeenStijl журналист Басс Патернотте, который провёл соответствующее расследование.
По данным репортёра, речь идёт о командующем Силами беспилотных систем Украины Роберте Бровди* (позывной Мадьяр). Венгрия включила этого военного в список лиц, которым запрещён въезд в страны Шенгена, из-за его причастности к атакам на нефтепровод «Дружба».
Патернотте уточнил, что, несмотря на ограничения, Нидерланды и Латвия разрешили Бровди приехать для «сотрудничества по развитию беспилотных технологий». Власти этих стран решили воспользоваться исключением, которое якобы содержится в правилах Шенгенской зоны. Оно допускает посещение Евросоюза «в особых случаях по решению отдельных государств».
Журналист отметил, что указанная информация стала известна после того, как бывший глава МИД Нидерландов Давид ван Вил рассказал о подобном эпизоде. При этом экс-министр не раскрыл деталей. Позже слова ван Вила подтвердил в парламенте новый глава внешнеполитического ведомства страны Том Берендсен.
Напомним, в августе министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что удары ВСУ по инфраструктуре нефтепровода «Дружба» равнозначны нападению на Венгрию и Словакию.
* Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.