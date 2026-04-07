Юные футболисты Хабаровского района взяли «серебро» на Всероссийском турнире

Спортсмены из села Дружба Хабаровского района приняли участие во Всероссийских соревнованиях по футзалу «Кожаный мяч — Школьная футбольная лига» сезона 2025−2026 гг., посвященных памяти советского тренера и футболиста Никиты Павловича Симоняна. Матчи прошли в Нижегородской области. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», юные футболисты вернулись с турнира с серебряными медалями.
За звание лучших в мини-футболе боролись 16 сильнейших команд со всей страны в возрастной группе юниоров (2008−2009 г. р.).
Прежде чем попасть на всероссийские соревнования, футболисты Хабаровского района прошли серьезнейший отбор и путевку в финал получили после победы на региональных соревнованиях в Южно-Сахалинске.
В Нижнем Новгороде хабаровские футболисты провели серию игр, а в финале встретились с соперниками из Владимирской области.
— Борьба была очень напряженной. Мальчишкам хотелось отыграться за предыдущий проигрыш. Ребята показали огромную волю к победе, но в этот раз, к сожалению, успех был не нашей стороне, — рассказал тренер команды Александр Байраковский.
Он также подчеркнул, что с каждым годом мастерство его воспитанников растет. Два года назад хабаровские спортсмены занимали в итоговой турнирной таблице 7-е место, в прошлом году команда была уже четвертой, и вот теперь — долгожданное «серебро».
— Для нашей команды это важная победа. Уверен, что ребята распробовали ее вкус и теперь заряжены на новые спортивные подвиги, — отметил Александр Байраковский.
Впереди у команды игры летнего сезона.